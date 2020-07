EXCLU Plus belle la vie : Barbara en prison, Vitreuil bernée, Ariane franchit un cap (infos PBLV )

4.4 ( 15 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 24 juillet Les choses vont très mal tourner pour Barbara dans les trois prochaines semaines dans votre série quotidienne de France 2 « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Dans trois semaines, Barbara va se retrouver en garde à vue avant d’être transférée en prison pour l’enlèvement du petit Léon !

Le couple Merle, convainquant devant la police, réussit à faire croire en sa bonne foi et récupère Léon. Pauline, la vraie mère du bébé, est introuvable et Barbara, depuis la prison, est très inquiète pour elle… Elle a peur que les Merle l’a faite tuer !



Une vraie solidarité va s’organiser pour faire éclater la vérité et faire sortir Barbara de prison. Léo bien sûr, mais aussi Nathan, Luna, Mouss, et Abdel ! En effet, désespéré, Nathan va se résoudre à demander à l’aide d’Abdel pour sortir Barbara du pétrin et retrouver Pauline.

De son côté, Ariane franchit un cap important en démarrant une vie commune avec Melmont ! Mais la rencontre avec sa belle-mère pourrait bien tout remettre en cause…

Quant à Anémone Vitreuil, elle va se faire berner par un charlatan, Marcus, qui lui fait croire qu’il a le pouvoir de réveiller Jeanne… Estelle et Francesco, pas dupes, vont essayer de lui faire ouvrir les yeux.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 6 juillet sur France 3

Léo oblige Barbara à avouer à Nathan son lien avec Léon. Nathan réagit mal à l’annonce. Barbara lui rappelle qu’ils s’étaient réveillés ensemble l’été précédent, le lendemain d’une soirée alcoolisée. Il confie à Sabrina que c’est une catastrophe pour lui. Francesco, lui, est blessé qu’elle lui ait caché la vérité. Léo a du mal à s’y faire, mais Mirta essaie de le rassurer. Nathan, angoissé, rêve de son fiston quelques années plus tard…

Rochat fait un beau cadeau à Claire, qui hallucine sur son prix. Elle demande à Franck si Rochat est amoureux d’elle. Franck l’avoue et comprend que ce n’est pas le cas de Claire. Cette dernière rend le livre de Rochat en essayant de l’éconduire doucement, mais Rochat ne comprend pas et la croit timide…

Thomas n’est même pas soulagé par l’arrestation de Steven. Il s’ennuie toujours autant, et il est toujours aussi dur avec Riva…

