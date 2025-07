Plus belle la vie spoiler : terrible drame, la mort de Samuel ! (7 juillet 2025)

Publicité





Sortez les mouchoirs ! C’est un terrible drame qui vous attend lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 7 juillet 2025, c’est la mort de Samuel qui vous attend et on peut déjà vous dire que contrairement à ce que l’on aurait pu penser, non, il ne se suicide pas !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Samuel va beaucoup mieux, il se sent apaisé et faire du sport avec Gabriel pendant le week-end lui a fait le plus grand bien. Il a acheté une bague et s’apprête à demander Jennifer en mariage !

Avant cela, Samuel montre la bague à Lenny, son référant au groupe de paroles… Il se trouve que Lenny est aussi le voisin parano du Pavillon des Fleurs, qui s’en prend à Luna et Blanche depuis plusieurs jours. Lenny parle à Samuel de ses voisines bruyantes qui l’empêchent de dormir…



Publicité





Plus tard, Samuel se rend au Pavillon des Fleurs, il annonce à Blanche qu’il va hériter d’un million d’euros. Une somme dont il veut faire don à l’association ! Luna rentre et croise Samuel, elle parle du voisin qui lui fait peur. Elle a appelé Idriss mais quand Samuel réalise que c’est Lenny, il propose d’aller lui parler.

Samuel a Jennifer au téléphone, il est en chemin pour aller chez Lenny. Il lui dit qu’il la rappelle après avoir réglé un problème mais il fait une mauvaise manip et ne raccroche pas… Jennifer entend tout. Quand Lenny ouvre la porte, il est armé et tire sur Samuel ! Jennifer entend le coup de feu qui vient lui prendre l’homme qu’elle aime…