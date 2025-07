Plus Belle La Vie du 4 juillet 2025 : Samuel retrouve une autre femme, Thomas a son bac (résumé + extrait vidéo épisode 369 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 369 de PBLV – Samuel semble aller mieux mais il cache encore quelque chose aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il ment à Jennifer et retrouve une autre femme…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 juillet 2025 – résumé de l’épisode 369

Samuel est de retour au groupe de parole, et il va mieux. Il confie à Lenny qu’il assume désormais ses erreurs : il s’est dénoncé au commissaire et va passer en conseil de discipline, où il risque la radiation. Malgré tout, Samuel est soulagé de prendre ses responsabilités. Il reçoit alors un message de « D », qui lui demande s’il va bien et s’il compte venir ce soir, car cela fait longtemps qu’ils ne se sont pas vus… Samuel semble troublé.

Pendant ce temps, Jennifer récupère ses affaires avec Barbara. Elle doute : a-t-elle raison de quitter l’appartement ? La veille, elle avait eu l’impression que Samuel voulait vraiment s’en sortir. Barbara estime qu’il a de la chance de l’avoir, mais Jennifer culpabilise de n’avoir rien vu venir. En faisant ses cartons, elle découvre un sac contenant des photos déchirées de la mère de Samuel et de son beau-père : elle s’en réjouit, persuadée qu’il affronte enfin la racine de ses problèmes.



Lenny surprend Samuel en train de retirer de l’argent. Il pense que Samuel va rejoindre son dealer, et lui propose de passer la soirée ensemble pour l’aider. Samuel décline. Lenny en profite pour entrer son numéro dans le téléphone de Samuel, devenant officiellement son parrain.

Samuel retrouve ensuite Patrick, qui l’informe que son conseil de discipline aura lieu vendredi prochain. D’ici là, il peut continuer à travailler. Patrick se sent coupable de ne pas avoir su le protéger et confie qu’il a plaidé sa cause auprès de la hiérarchie.

Plus tard, au Mistral, Jennifer interroge Samuel sur les photos déchirées : il lui explique que c’est sa manière d’avancer. Elle lui propose de dîner, mais il préfère décliner, ayant besoin de temps pour lui. Jennifer, déçue, se sent rejetée. Samuel tente de la rassurer : il doit avancer à son rythme et elle ne doit pas s’inquiéter.

Samuel rejoint ensuite Déborah, la fameuse « D » des messages, et lui offre une peluche pour sa fille. Heureux de les retrouver, il avoue qu’elles lui ont beaucoup manqué…

Les résultats du bac tombent : Zoé l’obtient avec mention très bien, et Thomas avec mention assez bien ! Thomas organise une fête au bar pour célébrer son bac. Il y fait la connaissance d’un homme qui le drague et lui laisse son numéro avant de partir. Djawad, qui a tout vu, encourage Thomas à ne pas laisser passer sa chance. Pendant ce temps là, Ariane et Zoé, accompagnées de Louis, célèbrent la réussite de Zoé, même si elle reste indécise sur son avenir.

De leur côté, Jean-Paul et Léa accompagnent Lucie pour son dernier jour de collège, mais elle refuse qu’ils s’approchent trop de l’entrée. Lucie ne semble pas ravie à l’idée des vacances, ce qui intrigue Jean-Paul. Retrouvant sa copine Kenza, Lucie lui confie son béguin pour un garçon, mais n’ose pas l’aborder. Kenza accepte de jouer les entremetteuses.

Le soir, Lucie rentre furieuse, affirmant que sa vie est nulle. Jean-Paul et Léa sont désemparés. Elle leur explique que Kenza a dit à Arthur qu’elle était amoureuse de lui, mais qu’il préfère Kenza et l’a embrassée devant elle.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 juillet 2025 – extrait vidéo

