« Familles nombreuses : la vie en XXL » : découvrez les premières images et le portrait des 7 familles

4.6 ( 20 )

« Familles nombreuses : la vie en XXL » ça débute aujourd’hui sur TF1 et sur MYTF1 à partir de 17h15 pour le replay. Un docu-réalité pas tout à fait comme les autres qui va nous permettre de suivre le quotidien de 7 familles vraiment pas comme les autres.



Annonces



Annonces



Annonces





« Familles nombreuses : la vie en XXL » : c’est quoi ?

Le principe est simple dans ce nouveau docu-réalité, suivez le quotidien exceptionnel de sept familles XXL ou familles nombreuses si vous préférez… Partagez chaque soir leur quotidien où tout se vit en plus grand !

Au départ ils avaient 1 enfant, puis un 2ème, un 3ème et la famille n’a cessé de s’agrandir… Jusqu’à 9 enfants aujourd’hui pour certaines familles !



Annonces





Pendant plusieurs mois et aux quatre coins de la France, partez à la découverte de la vie quotidienne hors du commun de sept familles nombreuses où les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l’amour… sont XXL.

Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du quotidien devient un immense défi.

Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses : accouchement, achat d’une maison, demande en mariage, annonce de grossesse. Les émotions sont décuplées à chaque événement !

Les 7 familles

– La famille SANTORO : des jeunes parents qui assurent. Maman à 17 ans pour la première fois, Camille, à 27 ans est déjà, avec son mari Nicolas, à la tête d’une tribu de 5 enfants !

– La famille PELISSARD : Déjà parents de 7 enfants âgés de 10 mois à 12 ans, ils préparent l’arrivée du 8ème !

– La famille GAYAT : Déjà star sur les réseaux sociaux, cette famille complice de 9 enfants âgés de 3 à 24 ans adore partager sa vie dans les médias !

– La famille JEANSON : Après avoir vécu à l’étranger, Marie-Alix, Alexandre et leurs 5 enfants sont de retour en France avec le projet d’une vie : l’achat d’une maison de famille

– La famille REYMOND : la famille recomposée XXL. Cindy est une vraie wonderwoman, maman de 9 enfants ! Elle a eu les 3 derniers avec Fernand, son mari

– La famille GALLI : Déjà parents d’un petit Arthur, Florie et Bastien sont passés d’un enfant à 4 du jour au lendemain : un véritable tsunami

– La famille BEAUFOUR : La famille Beaufour s’est donné une mission : prouver qu’on peut être une famille nombreuse ET zéro déchet.

Premières minutes

Voici les premières minutes de votre émission d’aujourd’hui, lundi 6 juillet 2020…

Portraits en vidéo

Aujourd’hui nous avons décidé de vous présenter le portrait de 2 ces 7 familles en vidéo : la famille Reymond et la famille Pelissard.

La famille Reymond : Cindy est une vraie wonderwoman, maman de 9 enfants ! Elle a eu les 3 derniers avec Fernand, son mari

La famille Pelissard : Dans la famille Pellissard, on accueille un bébé presque chaque année ! Déjà parents de 7 enfants âgés de 10 mois à 12 ans, ils préparent l’arrivée du 8ème.

Horaire de diffusion, chaîne

À quelle heure ? Sur quelle chaîne ? « Familles nombreuses : la vie en XXL » c’est tous les soirs à partir de 17h15 sur TF1 et chaque vendredi à 21h05 sur TFX !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

Liens sponsorisés