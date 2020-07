« Les 12 coups de midi » : Alexandre qualifié pour la finale du « Combat des Maîtres », Roman en galière, retour de Paul demain…

5 ( 6 )



« Les 12 coups de midi ». Aujourd’hui, et comme chaque jour depuis lundi, nouvelle manche du du « Combat des Maîtres » de votre jeu quotidien préféré « Les 12 coups de midi ». Et comme veut le tradition 4 candidats étaient en lice aujourd’hui : Alexandre, Romain, Julien et Frédérique.



Alors qui a gagné cette 3ème manche et rejoindra Akim et Timothée la finale de samedi soir qui, rappelons-le encore une fois, sera diffusée en prime-time ?

« Les 12 coups de midi » : et le gagnant du jour est…

Et bien c’est Alexandre l’un des tous premiers grands maîtres de midi qui en 2010 était reparti après 75 participations et 417 828 € de gains. Et aujourd’hui il faut savoir qu’il est encore 9ème du classement des plus grands maestros de l’histoire. Et oui même si les téléspectateurs l’ont un peu oublié, il reste un grand champion du jeu.



Aujourd’hui il a quand même eu un peu de mal lors de la finale avec une victoire d’à peine 3.000 euros. Rappelons qu’Akim et Timothée ont tous les deux remportés 30.000 euros dans les émissions de lundi et mardi.

La galère de Romain…

Romain dit « le pompier » faisait donc partie des candidats du jour et ce dernier a profité de son passage dans l’émission pour lancer un appel. Il vient de lancer sa société, sa copine est étudiante et du coup c’est galère pour trouver un appartement et/ou une maison en location.

À la demande de Jean-Luc Reichmann, Doudoutchi lui a indiqué qu’il avait besoin que quelqu’un se porte caution pour lui. « Pour favoriser l’accession à la location, dans ta situation un peu particulière, tu as besoin de quelqu’un qui serait caution solidaire » a t-il d’abord déclaré avant de lui suggérer de faire appel à quelqu’un d’un peu connu médiatiquement. Le candidat faisait bien sûr référence à l’animateur du jeu de TF1…

Et si cela a fait rire tout le monde, le problème de Romain n’est pas réglé pour autant…

Et parce que c’était pas une super journée pour Romain, notez qu’il a été éliminé dès le premier tour par la jolie Frédérique.

Demain, le retour de Paul…

Demain vous retrouverez Zineb, Lucia, Mathieu le commandant de bord mais aussi et surtout Paul, 3ème plus grand maître de midi de l’histoire du jeu. Et sur les réseaux sociaux, on parie déjà volontiers sur la victoire de Paul et donc sur sa qualification pour la finale.

Un candidat que Jean-Luc Reichmann apprécie tout particulièrement puisqu’il prend régulièrement la pause à ses côtés…

Cette semaine « Les 12 coups de midi » c’est tous les jours à partir de 11h45 sur TF1 et en replay sur MYTF1. Soyez donc fidèles au rendez-vous…

