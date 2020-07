« Le Petit Nicolas » : Alain Chabat était pressenti pour le rôle du père de Nicolas

4.5 ( 13 )



« Le Petit Nicolas » est au programme télé de ce samedi soir du 11 juillet 2020, et c’est une grande première. C’est en effet la première fois depuis 30 ans qu’une chaîne diffuse en clair un film de cinéma. M6 a choisi d’anticiper la décision du gouvernement de mettre un terme à un décret (Décret n°90-66 publié en 1990, ndrl) qui interdisait la diffusion de films de cinéma certains jour afin de protéger les salles de cinéma.



Une décision historique et qui va perdurer dans le temps puisque M6 a déjà annoncé d’autres films « Les vacances du Petit Nicolas » le samedi 18 juillet et « Nos jours heureux » le 25 juillet.

« Le Petit Nicolas » : histoire, résumé, synopsis

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que ça change… Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet…

Un film de Laurent TIRARD avec Maxime GODART, Valérie LEMERCIER, Kad MERAD, Sandrine KIBERLAIN…



Alain Chabat était pressenti pour le rôle du père de Nicolas

Et si Kad MERAD campe à merveille le rôle du père de Nicolas, sachez que d’autres noms ont circulé. À commencer par celui d’Alain Chabat qui, en plus d’avoir participé à l’écriture des dialogues, était pressenti pour le rôle. Ont été également été évoqués les noms de Fabrice Luchini et Edouard Baer.

Le saviez-vous ?

– Le film est une adpation de l’oeuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé

– Gros carton en salles, il a réuni 5.52 millions de spectateurs en France

« Le Petit Nicolas » : bande-annonce

Et on finit par la bande-annonce…

Samedi prochain suite des aventures avec « Les vacances du Petit Nicolas » … une suite qui a bien moins fonctionné et qui a été marquée par des changements au casting, Mathéo Boisselier étant notamment remplacé par Maxime Godart.

