Jada Pinkett Smith assume sa relation avec le jeune rappeur August Alsina

Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, a profité d’une émission de télévision, qui pour certains était une énorme mise en scène – pour reconnaître et assumer avoir eu une relation avec le jeune rappeur August Alsina qui a l’âge d’être son fils…



Mise en scène ou pas, cette mise au point a paru nécessaire après les déclarations d’August Alsina qui a clamé haut et fort qu’il avait entretenu une relation intime avec Jada et que les Smith étaient “un couple libre”.

Et c’est autour d’une table que nos deux tourtereaux se sont exprimés longuement sur cette « affaire » qui agite beaucoup les réseaux sociaux de l’autre côté de l’Atlantique. C’était pour l’émission « Red Table Talk » diffusée hier sur Facebook.

Reconnaissant et assumant sa relation avec August Alsina, Jada a expliqué que cela s’était produit il y a 4 ans et demi à un moment où sa relation avec son époux était compliquée. Ils avaient d’ailleurs décidé de faire un break. Et à l’époque elle était persuadée qu’ils ne se remettraient jamais ensemble.



Bref, et pour faire court, Will et Jada avaient décidé de prendre leurs distances d’un commun accord ce qui, pour certains en tout cas, signifie que Jada n’a pas vraiment trompé son mari. Humm, enfin si on veut quoi… Jada estime d’ailleurs n’avoir jamais transgressé ses obligations de femme mariée.

Et si certains saluent le courage et l’honnêteté de Jada car il n’est pas facile d’avouer tout ça à la télévision, pour d’autres, ça ne passe pas du tout !

Cette intervention télévisée avait probablement pour mission de sauver l’image un peu écornée de Jada et de restaurer un peu celle de Will Smith, certains l’ayant pointé du doigt pour avoir soi-disant donné sa « bénédiction » à cette relation. Il faut dire que le jeune rappeur avait sous entendu avoir obtenu la permission de Will Smith….

Mais sur les réseaux sociaux on parle de grosse mise en scène, d’hypocrisie, de rancœurs voilées, de lavage de linge sale en public, et même d’une domination malsaine de Jada sur son époux.

Je suis grave déçue pour ma part. Ça sent le forçage et l'hypocrisie. J'ai l'impression qu'il y a des rancœurs voilées de la part de Will et une forme de domination sadique malsaine de la part de Jada. Alors que c'était un couple goal pour moi jusqu'ici. — Soñadora (@Lagrima_de_oro) July 11, 2020

Et vous, vous en pensez quoi de tout ça ? Une chose est sûre Jada et Will semblent désormais filer le parfait amour. Enfin, comme le dirait LA VOIX, méfions-nous des apparences.

