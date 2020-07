« Les 12 coups de midi » : Éric se qualifie pour la finale du combat des maîtres, une chorale pas comme les autres !

4.6 ( 10 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » du vendredi 3 juillet 2020. On s’en doutait un peu mais il ne faut jamais vendre la peau de l’ours…. Sans surprise victoire d’Éric aujourd’hui lors de la 5ème manche du Combat des Maîtres. En finale il était opposé à Mathieu le Girondin.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Juste avant étaient également dans la course la ravissante Anne et le plus sympathique des banquiers belges, Damien.

Et en plus de sa qualification pour la finale de samedi soir, notez qu’Éric a signé un coup de maître à 30.000 euros même s’il a eu beaucoup de chance sur la dernière question.

« Les 12 coups de midi » : qui sont les qualifiés pour la finale ?

5 candidats se sont qualifiés pour la finale de samedi soir qui sera diffusée en prime-time.



Annonces





Akim, Timothée, Alexandre, Paul et donc Éric. On connaîtra le nom de 6ème qualifié pour la finale demain aux alentours de 12h45.

Qui sont les derniers maîtres de midi avant la finale ?

Demain à partir de 11h45 sur TF1, 4 candidats tenteront de décrocher leur ticket pour la finale. On retrouvera avec plaisir Maxime, Sylvain, Doudoutchi mais aussi et surtout Xavier qui est le seul candidat à ne jamais avoir été éliminé.

Pour ceux qui ne le connaissent pas il est considéré comme le meilleur candidat que le jeu n’ait jamais connu. Il a toutefois été contraint à l’abandon en raison d’obligations professionnelles et est parti après 76 participations.

La chorale des « 12 coups de midi »

On termine par quelques images, celle de la chorale des grands maîtres de midi. Sylvain à la guitare et au Ministère de la Culture, Xavier en premier ministre, Fabrice à la police et Damien aux finances…. Bref nos champions ont revisité la célèbre chanson de Gérard Lenorman « Si j’étais président ».

Suite et fin des qualification du Combat des maître des « 12 coups de midi » demain à 11h45. La grande finale sera elle diffusée à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés