Ce soir sur France 3 (re)découvrez « La télé des années 80 »

« La télé des années 80 » au programme TV de ce vendredi 3 juillet 2020. Ce soir, et pour deux soirées, France 3 nous propose de replonger dans l’univers des fameuses années 80. Elles sont marqué toute une génération mais pas que sur le plan musical. Ces années 80 correspondent à une période charnière de l’histoire de la télévision. Bien des choses se sont passées durant ces années…



Une décennie qui a connu de profonds bouleversements, avec l’élection de François Mitterrand, qui a permis l’émergence de médias privés comme Canal+ et TF1.

Dans l’émission de ce soir, France 3 retrace cette période fondatrice à travers un documentaire en deux épisodes : le premier, sur la période 1980-1984, est à découvrir ce soir.

« La télé des années 80 » : épisode 1

La période 1980-1984



Il s’agit de ce qu’on peut appeler une véritable révolution audiovisuelle. En cette période, le petit écran demeure le loisir privilégié des Français. Le téléviseur constitue d’ailleurs l’un des postes de dépense les plus importants des foyers. Les gens en veulent donc pour leur argent. « À cette époque, on savait exactement ce que faisaient les gens, raconte Daniel Bilalian… Les techniciens d’EDF nous expliquaient qu’il y avait une baisse de consommation d’énergie à la fin du film du soir, et une augmentation de celle de l’eau, car les gens allaient tous aux toilettes à ce moment. »

Le cataclysme audiovisuel survient avec l’élection de François Mitterrand en 1981, qui poursuit les réformes engagées sous Giscard d’Estaing, qui avait démantelé l’ORTF. Le président socialiste donne son aval à la création de télévisions privées, symbolisée notamment par le succès de la chaîne Canal+.

Un renouveau éditorial

L’ère des années 1980 s’accompagne naturellement d’un renouveau éditorial, avec la profusion de programmes originaux qui ont marqué l’histoire de la télévision : qu’il s’agisse de programmes pour enfants comme Récré A2, d’émissions politiques comme Droit de réponse, ou bien de divertissements, comme Champs-Élysées, Le Théâtre de Bouvard ou Dimanche Martin.

À cela s’ajoutent de nombreuses fictions novatrices pour cette époque, comme Dallas ou encore la production nationale Pause café. « Cette série était un véritable phénomène de société. Il n’y avait que trois chaînes. On faisait plus de 50 % d’audience », se souvient l’interprète principale Véronique Jannot.

Nostalgique de ces années-là ? Alors soyez au rendez-vous de l’émission de France 3 dès 21h05.

