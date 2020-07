« Les 12 coups de midi » : toujours pas éliminé, Antonin fait un don, polémique sur une question, une étoile toujours mystérieuse…

4.9 ( 10 )



« Les 12 coups de midi » info, actu. Toujours pas éliminé – mais son élimination serait malheureusement actée selon le Chasseur d’Étoile de Youtube – le sympathique Antonin a signé une nouvelle victoire aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi » de TF1.



Pas de quoi pavoiser pour autant puisqu’il n’a remporté que 1.000 euros à partager en ce dimanche 12 juillet 2020.

Et alors que certains veulent déjà le voir partir, on retiendra tout de même le très beau geste de ce jeune candidat dont la cagnotte atteint désormais la somme de 68.035 euros, dont 35.650 euros de cash ou d’argent si vous préférez.



Vendredi, indigné par la mort de la gendarme Mélanie Lémée et du chauffeur de bus Philippe Monguillo, Antonin a indiqué qu’il reverserait ses gains du jour aux familles des victimes.

Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lémée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans #Les12CoupsdeMidi aux familles des victimes. — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Incroyable que si peu de médias s’en soient fait l’écho…

« Les 12 coups de midi » : polémique à propos d’une question

Sinon notez que l’émission d’aujourd’hui a été marquée par une petite polémique… Dans les fameux duels, la question suivante a été posée : « Quelle femme de lettres belge, née au Japon, est aussi connue pour ses romans que pour ses chapeaux extravagants » ? Et il fallait répondre Amelie Nothomb.

Sauf que sur les réseaux sociaux on n’est pas d’accord. Selon plusieurs biographies, Amelie Nothomb. est née à Etterbeek en Belgique en 1966. Et sur d’autres elle est née à Kobé au Japon en 1967. De quoi en perdre son latin, non ?

Alors bonne ou mauvaise réponse ? On a quand même bien du mal à y se retrouver…

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse rien de nouveau. Toujours un décor qui semble être japonais, et un vase chinois (ming, ndrl).

Et il ne s’agit pas de : Shinzō Abe (Premier ministre du Japon, ndrl), Teddy Riner, Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut, Cyril Hanouna, Cyril Féraud, Mireille Mathieu, Alizée et Alain Delon.

Bravo au passage à la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi? » qui fait quotidiennement le récapitulatif des indices, des noms proposés et des gains remportés par les candidats. Et cerise sur le gâteau, cette page fans délivre aussi en avant-première certains indices et parfois le nom de la personnalité qui se cache derrière l’étoile de midi.

Et pendant ce temps-là…

Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Reichmann compte les mouches…enfin celles qui se sont fait prendre sur le tue-mouches de sa grand-mère.

Votre jeu quotidien préféré « Les 12 coups de midi » revient bien sûr demain, lundi 13 juillet 2020, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1. Antonin jouera pour une 13ème participation.

