Ce soir, Léa François dans « Camping Paradis » sur TF1 (vidéo)

Camping Paradis au programme télé de ce lundi 13 juillet 2020 – Ce soir et comme chaque lundi de l’été, Laurent Ournac vous donne rendez-vous à partir de 21h05 sur TF1 pour une rediffusion d’un épisode de votre série « Camping Paradis ». Intitulé « Réunions de famille », cet épisode initialement diffusé en 2018 accueille au casting la comédienne de « Plus belle la vie » Léa François.



Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.



Camping Paradis : résumé de l’épisode « Réunions de famille »

Benoît et Julien, deux frères, très différents l’un de l’autre, se retrouvent au camping pour les 10 ans de Léo, le fils de Benoît. Ils étaient très proches lorsqu’ils étaient plus jeunes. Benoît est très tendu de revoir Julien qu’il n’a pas vu depuis trois ans et se montre assez jaloux de la relation complice entre Julien et Léo. Quel est ce secret qui les a tant éloigné l’un de l’autre ? Sabine arrive au camping et attend son nouveau compagnon, Laurent, pour des premières vacances en amoureux. Seulement, lorsque Laurent arrive, Sabine découvre son fils, Max, 19 ans, dont les vacances avec des copains ont échoué. André pense que Tom souhaite qu’il prenne sa retraite tandis que Tom est convaincu qu’André a envie de prendre sa retraite alors qu’il y a méprise…

Camping Paradis : la bande-annonce de l’épisode du 13 juillet







