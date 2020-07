4.3 ( 12 )



Votre série « Plus belle la vie », ou PBLV pour les inconditionnels, est diffusée chaque soir, du lundi au vendredi, à 20h20 sur France 3 et France.TV. Et après plus de deux mois d’interruption, c’est de nouveau des épisodes inédits qui sont proposés depuis le 29 juin dernier…



Mais force est de constater que cette interruption a eu une conséquence inattendue : entre 800.000 et 1 million de fidèles se sont évaporés en quelques semaines seulement.

Pire, la seconde semaine a fait encore moins bien que la première et pourtant on était déjà très bas.

« Plus belle la vie » : mais où sont passés les fans de PBLV ?

Pour mieux comprendre, voici les chiffres…



1ère semaine de diffusion

Lundi 29 juin 2020 : 2.64 millions de téléspectateurs, pour 11.6% de part de marché

Mardi 30 juin 2020 : 2.65 millions de téléspectateurs, pour 12.5% de part de marché

Mercredi 1er juillet : 2.79 millions de téléspectateurs, pour 12.7% de part de marché

Jeudi 3 juillet : 2.69 millions de téléspectateurs, pour 12.5% de part de marché

Vendredi 4 juillet : 2.28 millions de téléspectateurs, pour 11.4% de part de marché

Moyenne : 2.61 millions de téléspectateurs seulement pour 12.1% de part de marché

2ème semaine de diffusion

Lundi 6 juillet : 2.61 millions de téléspectateurs, pour 11.8% de part de marché

Mardi 7 juillet : 2.49 millions de téléspectateurs, pour 12.7% de part de marché

Mercredi 8 juillet : 2.46 millions de téléspectateurs, pour 12.3 % de part de marché

Jeudi 9 juillet : 2.47 millions de téléspectateurs, pour 12.8 % de part de marché

Vendredi 10 juillet : 2.24 millions de téléspectateurs, pour 11.7% de part de marché

Moyenne : 2.45 millions de téléspectateurs seulement pour 12.3% de part de marché

Et maintenant il est temps de comparer : en avril, alors que France 3 diffusait les derniers épisodes inédits dont elle disposait, PBLV réunissait en moyenne entre 3.3 et 3.6 millions de téléspectateurs chaque soir. Elle faisait alors quasi jeu égal avec les autres fictions quotidiennes proposées par les chaînes d’en face.

Alors faut-il s’inquiéter ? Non clament les fans pour qui ces chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Pour les mordus et autres inconditionnels, c’est à cause du beau temps et du début des vacances. Tous sont persuadés que les chiffres vont remonter à la rentrée et qu’il ne faut donc pas se fier aux chiffres actuels.

Sauf que les deux autres séries quotidiennes, « Demain nous appartient » sur TF1 et « Un si grand soleil », ne rencontrent pas du tout le même problème. Elles ont toutes les deux retrouvé leurs fans, « Un si grand soleil » se distinguant tout particulièrement avec des scores frôlant parfois avec les 4 millions de téléspectateurs.

En moyenne cette semaine « Demain nous appartient » a réuni 3 millions de fidèles et « Un si grand soleil » 3.42 millions.

Alors quoi penser de ce retour en demi-teinte de « Plus belle la vie » ? Les fans se lasseraient-ils ? L’intrigue actuelle n’est-elle pas suffisamment fédératrice ? Et si les fans de la première heure avaient profité de la longue pause liée au Covid-19 pour se désintoxiquer ?

Une chose est sûre, cette série on l’aime ! Elle fait partie de notre quotidien depuis 16 ans maintenant et il est fort probable qu’elle va réussir à de nouveau nous surprendre dans les semaines et/ou mois à venir…

