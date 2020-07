5 ( 4 )



« Mallorca » au programme TV du lundi 13 juillet 2020 – Ce soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 1 de la nouvelle série « Mallorca ». Ce soir, deux épisodes inédits à la suite vous seront proposés dès 21h05, il s’agit des épisodes 10 et 11.



À voir ou à revoir également en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Mallorca » c’est une inspectrice anglaise, un flic allemand et une île espagnole….Mais c’est aussi et surtout un tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers sur la magnifique île de Majorque. Une excellent série que nous vous proposons de découvrir si ce n’est pas encore déjà fait…

« Mallorca » du 13 juillet 2020 : vos 2 épisodes de ce soir

Saison 1, épisode 9 « L’homme le plus recherché de Majorque » : Majorque est en émoi quand des preuves indiquent qu’un homme recherché pour meurtre est revenu sur l’île après avoir échappé à plusieurs années de filature. Miranda et Max vont devoir enquêter envers et contre tous, car l’instinct de Miranda pointe du doigt un homme a priori bien sous tous rapports. les apparences sont-elles trompeuses ?…



Saison 1, épisode 10 « Télé contre réalité » : Lors d’une visite chez Jurgen Kuhl, le célèbre producteur d’une émission de télé-crochet très suivie, Max et Miranda assistent à une grave dispute entre Kuhl et Jens, l’un des candidats de l’émission. La situation dégénère très vite…

« Mallorca » la série de France 2 est de retour ce soir…

