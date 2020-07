Audiences TV prime 12 juillet : « 2 GUNS » leader (TF1) devant « « Hudson & Rex » » (France 3)

5 ( 2 )



Audiences TV prime 12 juillet 2020. Deux films de cinéma étaient en confrontation directe hier soir sur TF1. « 2 GUNS » sur TF1 et « Boule et Bill » sur France 2. Et le gagnant est… « 2 GUNS » de Baltasar Kormákur. Porté par le duo Denzel Washington / Mark Wahlberg, il a réuni 3.92 millions d’amateurs du genre, soit 20.6% du public présent devant son poste de télévision.



Carton plein sur la plupart des cibles commerciales avec

📌 26% de pda auprès des Frda-50ans(femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

📌 26% pda auprès des 15.24 ans

📌 27% pda auprès des 25-49 ans



#Audiences @TF1 Le film "2 Guns" très largement leader hier soir ✅3.9 Millions de téléspectateurs

📌26% pda Frda-50

📌26% pda 15.24a

📌27% pda 25-49a pic.twitter.com/qZzTMV3cnw — TF1 Pro (@TF1Pro) July 13, 2020

Audiences TV prime 12 juillet 2020 : autres chaînes

Quant à notre duo « Hudson & Rex » ils ont encore fait des merveilles rassemblant 2.58 millions d’inconditionnels (moyenne des deux premiers épisodes, ndrl) soit 13.1 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Suit M6 et son magazine « Capital » qui avait pour thème hier soir » « Campings, hôtels, restaurants : ils ont trois mois pour sauver leur année ». Un sujet qui suscité l’intérêt de 2.12 millions de personnes pour 11 % de part de marché.

On retrouve ensuite France 2 et son film inédit « Le Petit Spirou ». Film familial s’il en est, il était porté par Sacha Pinault, François Damiens, Pierre Richard et Natacha Régnier. Et il a diverti 1.76 million de Français pour une part d’audience moyenne de 8.9% sur l’ensemble du public.

Enfin notez que France 5 a dépasse le million de téléspectateurs avec le second numéro de sa série documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Il a été vu par 1 million de personnes (pda 5.2%) alors que le premier s’est contenté de 977.000 curieux.

