Mort d’Ennio Morricone à l’âge de 91 ans. Bien triste nouvelle pour débuter cette semaine avec l’annonce de la mort d’un immense compositeur qui était aussi un chef d’orchestre réputé dans le monde entier, le grand Ennio Morricone.



Et c’est l’agence de presse italienne Ansa qui a annoncé cette terrible nouvelle ce matin Il est décédé cette nuit dans un clinique de Rome. Il y avait été admis quelques jours plus tôt après une chute qui avait provoqué une fracture du fémur.

Né à Rome le 10 novembre 1928, il était réputé notamment pour ses musiques de films, en particulier celles réalisées pour son ami et camarade de classe Sergio Leone. Sur une carrière s’étalant sur plus d’un demi-siècle, la popularité de ses musiques depuis les années 1960 en a fait une des personnalités les plus importantes et influentes du cinéma italien, puis mondial.

On lui doit notamment quelques-unes des plus grands musiques de film du cinéma comme : Pour une poignée de Dollars (1964), Le Bon, la Brute et le Truand (1966), Il était une fois dans l’Ouest (1968), Le Clan des Siciliens (1969), Le Professionnel (1981)… et tellement d’autres…



À son actif plus de 450 bandes originales pour de nombreux réalisateurs italiens et étrangers.

Une longue carrière qui lui a valu de nombreuses distinctions. En plus du Lion d’Or et de l’Oscar d’honneur qui lui furent remis en 2003, il a été primé de huit Nastri d’Argento, cinq BAFTA, cinq Oscar, sept David Di Donatellos, un Grammy Award et un Prix du cinéma européen (source Universal Music)

