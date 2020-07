Audiences TV prime dimanche 5 juillet : « 2012 » en tête (TF1) devant « Hudson & Rex » (France 3)

5 ( 3 )



Audiences TV prime dimanche 5 juillet 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est adjugée la première place des audiences de la première partie de soirée avec le film « 2012 » de Roland Emmerich. Malgré son statut de rediffusion, il a encore tenu en haleine 4.6 millions de téléspectateurs soit 24.6 % du public présent devant son poste de télévision.



Très large leadership sur cibles avec

✅ 35% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

✅ 36% de pda auprès des 25-49 ans

Audiences TV prime dimanche 5 juillet 2020 : autres chiffres

Quant à la série de France 3 « Hudson & Rex » elle reste stable et à un bon niveau avec 2.80 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes (pda 13.1%)



Le magazine « Capital » de M6 s’intéressait hier soir à ces méthodes présentées comme miracles pour maigrir avant l’été. Et cela a suscité l’intérêt de 2.29millions de personnes soit 11.2% des téléspectateurs.

On retrouve ensuite le film de France 2 « Boule et Bill » d’Alexandre Charlot et Franck Magnier. Porté par Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez et Bill le chien il n’a amusé que 1.87 millions de Français pour 8.7% de part de marché.

France 5 complète le top 5 avec lancement de la saison 7 de sa série-documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Le premier épisode a convaincu 1.33 million de téléspectateurs pour 6.2% de part d’audience.

