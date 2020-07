L’acteur Nick Cordero (New-York Unité Spéciale) est mort à 41 ans du Covid-19

4.5 ( 10 )



L’acteur Nick Cordero, vu dans des séries comme « New-York Unité Spéciale », est mort hier à Los Angeles au sein du tristement célèbre Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Âgé d’à peine 41 ans, il est décédé des suites du coronavirus. Et c’est Amanda Kloots (son épouse, ndrl) qui a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux.



« Dieu a maintenant un autre ange dans le ciel. Mon mari chéri est décédé ce matin. Il était entouré d’amour par sa famille, chantant et priant alors qu’il quittait doucement cette terre. Je suis incrédule et je souffre. Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Elvis et moi nous manquerons dans tout ce que nous faisons, tous les jours » a t-elle notamment écrit dans un déchirant message publié sur Instagram avant de remercier chaleureusement tous ceux qui lui ont apporté leur soutien.

Puis d’expliquer en guise de conclusion que ses proches, tout en lui tenant les mains, lui avaient chanté « Live Your Life » son single sorti 2018, dans ses derniers instants.

Nick Cordero : son état de santé s’était dégradé

Après avoir été diagnostiqué d’une pneumonie, il avait été admis à l’hôpital il y a près de 3 mois. Testé positif au Covid-19, il avait été intubé puis plongé dans un coma artificiel avant de se faire amputer de la jambe droite.



Son état de santé s’étant de nouveau dégradé ces derniers temps, les médecins envisageaient une double transplantation des poumons.

Vu dans « New-York Unité Spéciale » – il y campait le double rôle d’Anthony et Robby Marino – il s’était illustré ces dernières années dans des comédies musicales jouées à Broadway (Rock of Ages”, “Waitress” ou bien encore “Bullets over Broadway”)

Mort de Nick Cordero : nombreux hommages

Parmi les nombreux hommages rendus, il y a celui de l’acteur Mark Hamill.

« C’est vraiment affreux, ces nouvelles me brisent le coeur. Il est parti bien trop tôt. Mes sentiments vont vers sa famille immédiate, en particulier son épouse et leur fils de un an » a t-il notamment écrit.

Truly awful, heartbreaking news. Gone much too soon. My sympathies are with his immediate family, especially his wife and one-year-old boy. #RIPNickCordero 💔 https://t.co/NMlKrHYqWP — Mark Hamill (@HamillHimself) July 6, 2020

