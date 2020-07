Plus belle la vie : ce soir, Léon se fait enlever (résumé + vidéo de l’épisode 4061 PBLV du 13 juillet 2020)

4.4 ( 14 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4061 du lundi 13 juillet 2020 – Coup de tonnerre ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ! En effet, alors qu’une baby shower est organisée à la coloc et que Léo est très ému d’être grand-père, un homme s’introduit dans l’appartement et enlève le petit Léon !…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4061

Le docteur Merle élabore un plan pour retrouver Léon. Il demande des nouvelles en tant que pédiatre à Barbara qui est aux petits soins avec le bébé. A la coloc, Sabrina organise une baby shower pour Léon. Au cours de la soirée, elle insiste beaucoup sur le couple en devenir que représente Nathan et Barbara et leur offre même un bon pour un massage. Pendant ce temps, quelqu’un en profite pour enlever Léon…

La bande de Théo révise chez Coralie, qui ne supporte pas leur bazar. Elle donne l’idée à Théo de louer une maison pour qu’ils révisent ensemble. Mais Antoine et Tom ne sont pas très d’accord pour que Coralie cohabite avec eux. Théo les trouve lourds…



Annonces





Vitreuil invite Estelle et Francesco à dîner. Mais la vieille dame boit trop et met à jour sa terrible solitude…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4061 du 13 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés