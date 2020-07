« Pop Show » du 4 juillet 2020 : la liste des invités de ce soir

4.6 ( 10 )

« Pop Show » du 4 juillet 2020. Ce soir à la télé, retrouvez Valérie Bègue et Nagui pour un nouveau numéro de « Pop Show »…. un grand jeu autour de la musique et dont le but est simple : tester les connaissances et les qualités musicales des invités de l’émission.



Annonces



Annonces



Annonces





Pendant 2 heures, les invités viendront donc jouer, tester leurs connaissances dqns la bonne humeur et surtout faire le show, le tout pour la bonne cause !

Répartis en 2 équipes de 4, les invités s’affrontent filles contre garçons dans des jeux musicaux, ils tenteront de faire gagner jusqu’à 100 000 € à une association. Pour cette émission, l’intégralité des gains sera reversée au profit de l’Institut Pasteur.

« Pop Show » du 4 juillet 2020 : les invités

🎶 Caroline Vigneaux

🎶 Helena Noguerra

🎶 Virginie Hocq

🎶 Sandrine Quétier

🎶 Michael Youn

🎶 Vincent Desagnat

🎶 Cali

🎶 Keen V



Annonces





Au programme du karaoké, des chorégraphies, de l’humour, des anecdotes, du blind test… Tout pour chanter, danser et s’amuser, le tout accompagné par les ZIKOS de « N’oubliez pas les paroles ».

Bande-annonce vidéo

Et voici la bande-annonce de votre émission de ce soir histoire de vous mettre déjà dans l’ambiance.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés







Annonces



Annonces

« Pop Show » revient ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV