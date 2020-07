« On n’est pas couché » du 4 juillet 2020 : les invités et témoins de la toute dernière émission ! (+ vidéo replay)

4.9 ( 7 )



« On n’est pas couché » du 4 juillet 2020. Samedi soir une page de la télévision va se tourner. Laurent Ruquier va en effet présenter le tout dernier numéro de « On n’est pas couché » … une émission qui va tirer sa révérence après 14 années d’existence. Et oui la toute première fut diffusée le 16 septembre 2006 sur France 2….



Rendez-vous pour cet ultime numéro ce samedi 4 juillet 2020 dès 23h15 juste après un numéro inédit de « Pop Show ».

Entouré des chroniqueurs/témoins Léa Salamé et Philippe Gelluck, l’animateur reviendra pour la dernière fois, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 4 juillet 2020 : les invités de la semaine

✔️ Jonathan Lambert, visage emblématique du programme

✔️ Lola Dubini la célèbre Youtubeuse dont les photos sur les réseaux sociaux affolent toujours autant

✔️ Mister Mat

✔️ Marc-Antoine Le Bret qui a lui aussi fait partie de l’équipe

✔️ la romancière Saphia Azzeddine

✔️ Chiloo

✔️ Amir qui assurera notamment la partie live du programme



« On n’est pas couché » du 4 juillet 2020 : bande-annonce

Découvrez la bande-annonce officielle de ce tout dernier numéro…

Le petit mot de France 2

La fin d’une époque que France 2 a tenu à saluer par ces mots : “France 2 tient à saluer très chaleureusement Laurent Ruquier, Catherine Barma, l’ensemble des chroniqueuses et des chroniqueurs ainsi que toutes les équipes de production pour toutes ces années de succès qui ont permis à l’émission, au fil des ans, de devenir chaque samedi soir le rendez-vous incontournable des artistes, auteurs, chanteurs, romanciers, politiques…”

Vidéo replay

Comme chaque semaine voici la vidéo replay d’un des moments forts de la précédente émission. Et nous avons porté pour la partie live de l’émission. Benjamin Biolay interprétait ainsi son nouveau titre « Comment est ta peine ? »

Un sursaut d’audience pour la dernière ?

Faut-il s’attendre à un sursaut d’audience ou à un nouveau flop ? La semaine dernière l’avant dernière émission a touché le fond avec seulement 541.000 téléspectateurs et 7.8% de part de marché, soit la plus mauvaise performance historique du programme.

