Pourquoi le jeu « Les 12 coups de midi » ne sera pas diffusé en ce 14 juillet 2020 ? L’étoile mystérieuse déjà trouvée sur la toile ?

4.9 ( 10 )



Annonces





Le jeu « Les 12 coups de midi » est déprogrammé aujourd’hui, mardi 14 juillet 2020. Désolé pour les fans mais cette année encore point de Jean-Luc Reichmann à l’horizon en ce jour de fête nationale.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Vous devrez ainsi patienter jusqu’à demain, mercredi 15 juillet, pour retrouver toute l’équipe dont Antonin, l’actuel maître de midi.

Pourquoi le jeu « Les 12 coups de midi » ne sera pas diffusé aujourd’hui ?

Mais pourquoi un telle déprogrammation ? Et bien c’est simple. Dans le cadre du traditionnel défilé du 14 juillet, la rédaction de TF1 a en effet pris l’antenne dès 7 heures du matin et la gardera jusqu’à 13 heures dans le cadre d’une émission spéciale présentée par Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU. Immersion dans les coulisses, défilé, reportages exclusifs, invités….

Et sinon hier…

Si vous n’étiez pas au rendez-vous hier, sachez qu’Antonin a encore gagné mais sans briller avec 1.000 euros à la clé dont 500 pour sa cagnotte.



Annonces





Et l’étoile mystérieuse dans tout ça ?

Du côté de l’étoile mystérieuse on a rien de nouveau : un décor japonais et un vase en porcelaine (vase ming selon les connaisseurs). Cette étoile risque de durer un sacré bout de temps.

Et il ne s’agit pas de Bruce Lee, nom proposé hier par Antonin qui reviendra demain, mercredi 15 juillet 2020, pour une 14ème participation. Il débutera l’émission avec une cagnotte de 68.535 euros dont 36.150 euros de cash.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors que cette énorme étoile mystérieuse risque de durer une bonne partie de l’été, le Chasseur d’Étoile de Youtube affirme qu’il connaît la bonne réponse. Selon lui c’est un célèbre chanteur français aussi connu pour être le père d’un autre chanteur mais de la nouvelle génération.

Alors info ou intox ? Un peu prématuré pour le dire… On essaie de renseigner et on vous tient au courant comme toujours…

Rappelons qu’il ne s’agit pas non plus de : Shinzō Abe (Premier ministre du Japon, ndrl), Teddy Riner, Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut, Cyril Hanouna, Cyril Féraud, Mireille Mathieu, Alizé, Alain Delon et donc de Bruce Lee.

Et pendant ce temps-là…

Et pendant ce temps-là Jean-Luc Reichmann continue de profiter de ses vacances pour nous présenter le reste de sa famille… ^^

Si votre jeu « Les 12 coups de midi » ne sera pas diffusé aujourd’hui, retrouvez-le sans faute demain dès 12 heures ou en replay sur MYTF1.

Alors que l’élimination d’Antonin est déjà annoncée sur les réseaux sociaux, conservera t-il son titre dans la prochaine émission ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés