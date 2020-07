Finale de « La bataille du jury » de « La France a un incroyable talent » : ce soir sur M6

4.6 ( 10 )



Ce soir c’est la finale de « La bataille du jury » de « La France a un incroyable talent » ! L’occasion de retrouver pour la dernière fois David Ginola dans son rôle de présentateur. Et oui rappelons que ce dernier a été remercié par la chaîne. Et c’est la superbe Karine le Marchand qui le remplacera dès la saison prochaine…



Mais revenons-en à nos moutons… Ce soir place au show final ! Après trois semaines de duels impitoyables et de performances, parmi les meilleures que La France a un Incroyable Talent ait jamais connues, ce soir, La Bataille du Jury désigne son premier grand gagnant ! Et peut-être même son dernier si l’on s’en réfère aux audiences ^^…

Finale de « La bataille du jury » de « La France a un incroyable talent »

Vainqueurs de leur première confrontation, les douze artistes précédemment qualifiés vont se livrer une ultime bataille pour tenter de l’emporter. Comme sur les émissions précédentes, six nouveaux duels opposant chacun deux talents, permettront de désigner les six super finalistes de la compétition. Finies les manœuvres stratégiques, ces six matches tirés au sort la semaine dernière pourront cette fois opposer deux candidats d’équipes différentes ou de la même équipe ! Un détail qui pourrait avoir son importance dans le résultat final.

À l’issue de ces duels, chacun des six artistes toujours en lice se verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le public (25 points) et les trois jurés, coach mis à part (3 x 25 points supplémentaires). Celui ou celle qui obtiendra le total le plus élevé se verra sacré premier grand vainqueur de La Bataille du Jury !



Douze talents peuvent encore prétendre l’emporter mais à la fin, il n’en restera qu’un ! Quel artiste sera désigné vainqueur et repartira avec la somme de 100 000 euros ? Quel juré triomphera ?

Extrait vidéo

Et que diriez-vous d’une prestation divine pour cette finale ? Sensualité et émotion, la prestation de Duo Maintenant va laisser le jury sans voix…

La finale de « La bataille du jury » de « La France a un incroyable talent » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et bien sûr sur 6play pour les replay et vidéos bonus.

