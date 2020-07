5 ( 9 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 5 juillet 2020 – Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Dans « 7 à 8 life », on y mange, on y danse et on s’y amuse. Des bords de Seine à ceux de la Loire ou de la Garonne, plongez dans les coulisses de ces guinguettes qui fleurissent au bord de l’eau.

Et dans « 7 à 8 », à Saint-Tropez la fête à tout prix ! Comment ce haut-lieu de la Jet-Set et de la démesure s’adapte pour rester à la hauteur de sa légende alors qu’une grande partie de sa clientèle étrangère sera absente cet été pour cause de coronavirus ?



Depuis des siècles ils habitent des cités lacustres. En Birmanie à la découverte des Inthas, le peuple de l’eau, dont le mode de vie traditionnel est menacé.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 5 juillet 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

