Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 19 juillet 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 19 juillet 2020

Dans « 7 à 8 Life », La Grande-Motte en effervescence. Pendant deux mois la célèbre station balnéaire vit à 100 à l’heure.

Et dans « 7 à 8 », la Bretagne aux milles saveurs. Dans le Finistère, à la découverte de ceux qui font vivre une gastronomie méconnue et haute en couleurs.



Et ces Français qui s’imposent à Vegas. Ils sont pâtissiers, DJ ou hommes d’affaires et réalisent leur rêve américain.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 19 juillet 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

