Un si grand soleil : le corps de Pierre retrouvé, les Bastide dans la tourmente, ce qui vous attend jeudi 23 juillet (épisode n°444 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le corps sans vie de Pierre va être retrouvé demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 444 du jeudi 23 juillet, le corps de Pierre va être repêché dans le port, Emmy va en être dévastée…



Annonces



Annonces

Emmy culpabilise et confie à Eliott que Pierre était gay. Il lui avait fait promettre de ne rien dire à personne…



Annonces



Annonces



Annonces





De son côté, Eliott flippe et culpabilise. Il explique à Eve que c’est à cause de lui que Pierre est mort, à cause de sa jalousie… Il supplie Gérald Soriano de revenir sur son témoignage, il lui explique qu’il a peur que Portel s’en prenne à lui et à Dylan…

Pendant ce temps là, les Bastide sont dans le tourmente. Après le piratage de Hugues, L Cosmétiques et le zoo de Montpellier sont victimes d’une campagne de dénigrement, de quoi attaquer Julien et Alice d’une pierre de coup ! D’un côté, un faux communiqué envoyé de la part de L Cosmétiques rappelant des crèmes après soleil. De l’autre, une page Facebook contre la maltraitance animale visant le zoo…



Annonces





Gary informe Julien qu’il a été en contact avec un ami de Hugues… Julien comprend qu’il est derrière tout ça et informe Alice.

Rendez-vous jeudi 23 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés