Un si grand soleil : un drame, Eliott très jaloux, ce qui vous attend lundi 13 juillet (épisode n°436 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le week-end et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre série « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 436 du lundi 13 juillet, un terrible drame va avoir lieu à cause de Portel…



Ce dernier met une telle pression aux ouvriers sur le chantier sur lequel bossent les Soriano, que l’un d’eux est victime d’un accident de voiture en rentrant chez lui !



De son côté, Eliott est de plus en plus jaloux et recommence à surveiller le téléphone d’Emmy pour vérifier ce qu’elle fait avec Pierre…

Pour Elise, c’est le moment tant attendu de l’ovulation. Avec Sofia, elles appellent Bilal. Mais ce dernier n’arrive pas à faire sur commande pour l’insémination artisanale tandis que Sofia a laissé la paillotte à Victor, qui ne s’en sort pas… Résultat, c’est un fiasco !



Non seulement Bilal a du retourner travailler en urgence suite à un appel de Julien Bastide, mais aux Sauvages, Victor n’a pas du tout assuré. Sofia affirme qu’elle ne lui en veut pas.

Rendez-vous lundi 13 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

