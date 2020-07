« Fort Boyard » du 11 juillet 2020 : ce soir l’équipe de Miss France et Claude de Koh-Lanta !

4.9 ( 12 )



Annonces





« Fort Boyard » du 11 juillet 2020. C’est le jour J. Ce soir le jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le premier numéro de la nouvelle saison.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Une saison marquée par des départs, des arrivées de nouveaux personnages mais aussi certains retours. Pour en savoir un peu plus, cliquez ICI.

Une saison tournée dans des conditions un peu particulières en raison des conditions sanitaires actuelles qui ont contraint les équipes à s’adapter aux dernières mesures du gouvernement.



Annonces





« Fort Boyard » du 11 juillet 2020 : l’équipe du jour

Et dans l’équipe du jour, nous retrouverons : Clémence Botino (Miss France 2020), Camille Cerf, Booder, Tom Leeb et Claude Dartois, finaliste malheureux de Koh-Lanta.

Ensemble ils joueront au profit de l’association «Les bonnes fées». Cette dernière vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Site internet : https://www.lesbonnesfees.fr

Vidéo

Et comme toujours on finit avec les images et le teaser vidéo proposé par la chaîne.

Et tout comme l’an dernier, retrouvez ensuite « Fort Boyard, toujours plus fort ». Dès 23h30. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d’épreuves inédites, les candidats tenteront également d’augmenter les gains pour leur association.

Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés