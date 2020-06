« Zone Interdite » du mercredi 1er juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

4.9 ( 8 )



ANNONCES





« Zone Interdite » du mercredi 1er juillet 2020. Non vous ne rêvez pas ! Cette année encore, et durant tout l’été, votre magazine « Zone Interdite » sera diffusé le mercredi soir. Une saison d’été qui démarre dès ce soir sur M6 à partir de 21h05. Et pour ce premier numéro on se projette déjà en vacances avec le mode de voyage préféré des Français : le camping car ! Rendez-vous également sur 6Play pour le replay.



ANNONCES





« Zone Interdite » du mercredi 1er juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Camping-car : la liberté pour des vacances déconfinées

C’est la star de l’été 2020 : le camping-car est le mode de vacances rêvé et particulièrement cette année. Après plusieurs mois difficiles, les loueurs de véhicules enregistrent deux fois plus de réservations qu’à la même époque l’an dernier.

Audrey, 30 ans, et Florian, 33 ans, ont carrément acheté le leur. Au sortir du confinement, ils avaient envie de grand air. D’autant que l’épidémie leur a joué un sale tour : ils ont été obligés d’annuler leur mariage prévu au printemps, mais c’est avec leurs amis réunis autour de leur camping-car qu’ils vont célébrer leur amour… Ils rêvaient d’un voyage de noce aux États Unis, ce sera le Jura, à moins de 100 km de chez eux. Lâcher de ballons, champagne et pièce montée pour une cérémonie improvisée sur les bords du Doubs. Pour la nuit de noce, pas de suite nuptiale mais une minuscule couchette à 50 cm du plafond. Car leur camping-car n’est pas de première jeunesse. Cette assistante maternelle et ce chef d’atelier ne pouvaient se permettre d’acheter du neuf. Ils ont misé sur un véhicule à 7 000 euros et 30 ans au compteur et qui va leur réserver bien des surprises…



ANNONCES





La tendance, cette année, ce sont les vacances en bande : en famille ou entre amis, le camping-car se prête bien à cette vie en tribu. À 59 et 61 ans, Marie-Noëlle et Patrick ont organisé le voyage de leurs rêves. Ils emmènent leurs enfants et petits-enfants en Nouvelle-Zélande. Onze personnes au total, budget du voyage : 25 000 euros pour dix jours. Les économies de toute une vie pour cet ancien artisan plâtrier et cette adjointe au maire. Tous ensemble, ils vont découvrir des paysages magnifiques : des grottes recouvertes de lucioles phosphorescentes aux plages de sable fin, en passant par le village du Seigneur des anneaux. Ce voyage au bout du monde sera-t-il à la hauteur de leurs espérances ?

Cécile, Jean-Marc et leurs trois enfants, Paul-Émile, 13 ans, Augustin, 11 ans et Eugénie, 9 ans, ont eux aussi choisi de partir en famille. Cette agricultrice et ce commercial vont passer cinq jours avec leurs cousins en Bretagne. Chaque famille aura son camping-car : un véhicule un peu démodé loué à un particulier pour Cécile et Jean-Marc, et un autre flambant neuf loué dans une concession pour Stéphane et Nathalie. Cet engin dernier-cri va susciter quelques frayeurs. Avec ses huit mètres de long et sa peinture rutilante, le piloter est un enfer…

Enfin, Sébastien, 42 ans, éducateur, a réuni le temps d’un week-end, une vingtaine de copains et copines. Ensemble, ils vont fêter l’enterrement de vie de garçon d’Alexandre dit Junior, 34 ans. Pour l’occasion, ces passionnés de vans, se rendent à Chérizet, en Bourgogne, au plus grand rassemblement européen de combi-Volkswagen : plus de 2 000 véhicules s’y sont donné rendez-vous. Du plus dingue au mieux restauré, il y en a pour tous les goûts et les garçons sont ravis de ce retour dans les années 70. Et pour qu’Alexandre garde un souvenir impérissable de cette fête, ses copains lui ont concocté une surprise dont il se souviendra longtemps.

Teaser vidéo

On termine avec le teaser vidéo de votre émission de ce soir…

Début de la saison estivale de « Zone Interdite » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES