« Les 12 coups de midi » du 30 juin : Timothée dans « L’amour est dans le pré » ? Comment Émilie a annoncé sa grossesse…

« Les 12 coups de midi » du 30 juin. Hier, en ce dernier jour du mois de fin, c’était l’heure de la deuxième manche du Combat des Maîtres du jeu quotidien de TF1 « Les Douze coups de midi ». Entraient dans la compétition les 4 candidats suivants : Emilie, Timothée, Benoît et Christophe.



Avant de vous dire qui a remporté sa place pour la finale de samedi soir, revenons sur deux anecdotes marquants de l’émission d’aujourd’hui…

« Les 12 coups de midi » du 30 juin : Timothée bientôt dans « L’amour est dans le pré » ?

À commencer par le célibat présumé du beau Timothée. La situation amoureuse de notre jeune et bel agriculteur préoccupe toujours autant Jean-Luc Reichamnn 3 ans après son élimination.

Alors qu’il évoquait une petite anecdote (une dame l’a confondu avec un candidat de l’émission de dating de M6), l’animateur des « 12 coups de midi » a aussitôt rebondi en lâchant : « Ça te dirait de faire L’Amour est dans le pré ou pas ? Franchement ? Parce que moi je connais Karine Le Marchand personnellement ! »



Réponse immédiate de Timothée qui lui a rétorqué « Non… c’est à dire qu’après il faut vraiment ouvrir sa vie et vraiment mettre son intimité de côté. Je n’en suis pas à ce point de me dire ‘il faut que je fasse L’Amour est dans le pré pour que je trouve quelqu’un' ».

Et alors que Jean-Luc Reichmann a renchéri en rajoutant « Il peut faire L’Amour est dans le pré sans la télé », le candidat a conclu par ces mots « L’un n’empêche pas l’autre »…

Comment Émilie a annoncé sa grossesse…

Durant le confinement la petite fille d’Émilie avait annoncé dans l’émission, et de manière un peu singulière, que sa maman attendait un heureux évènement.

Candidate aujourd’hui, Émilie a inidqué la manière dont elle avait annoncé la nouvelle à son compagnon mais aussi à Léa, sa petite fille.

« Pendant le confinement, avec Léa, on faisait beaucoup de chasses au trésor. J’avais demandé à Jérémy de participer à une chasse au trésor et, finalement, le résultat était dans la cave à vin, et dans la pochette il y avait le test de grossesse ». Une manière vraiment originale d’annoncer cette bonne nouvelle.

Sinon notez que c’est Timothée qui a remporté la victoire aujourd’hui. En finale, il était opposé à Benoît. Et même s’il a eu chaud, c’est lui qui s’est qualifié pour la finale de samedi soir. Il rejoint donc Akim, le vainqueur d’hier.

Pour la petite info, Timothée a signé un coup de maître à 30.000 euros, somme qu’il ne touchera pas lui non plus, cette somme étant destinée à la cagnotte des téléspectateurs.

Demain 4 autres candidats entrent dans la compétition. Vous retrouverez ainsi Alexandre, Romain, Julien et Frédérique. Rendez-vous dès 11h45 sur TF1 ou sur MYTF1 pour voir l’émission en live et en replay.

À quand le retour de l’étoile mystérieuse ?

Etant donné que vous êtes nombreux à nous le demander, la nouvelle étoile mystérieuse, celle de la version quotidienne du jeu, ne sera pas de retour avant le dimanche 5 juillet 2020. Antonin, l’actuel maître de midi, fera son grand retour pour l’occasion.

>>> Premier indice sur la nouvelle étoile mystérieuse de l’été 2020 en cliquant ICI

3ème manche du combat des Maîtres des « 12 coups de midi » aujourd’hui, mercredi 1er juillet 2020 dès 11h45 sur TF1 puis sur MYTF1 pour voir l’émission en replay

