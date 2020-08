Audiences TV prime 6 août 2020 : « Stars 80 : la suite » leader (TF1), flop confirmé pour « Les copains d’abord » (M6)

4.4 ( 8 )



Annonces





Audiences TV prime 6 août 2020. Sans réelle surprise victoire de TF1 hier soir avec la rediffusion du film « Stars 80 : la suite » de Thomas Langmann.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Porté par Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet, Jean-Marc Généreux et les stars des années 80, cette comédie a amusé 2.92 millions de Français pour 17.8% de part de marché sur l’ensemble du public. Carton plein auprès du public jeune et féminin avec notamment 29.1% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et auprès des 25-49 ans.



Annonces





Audience TV prime 6 août 2020 : les autres chaînes du TOP 5

France 3 prend la seconde place avec sa mini-série « Sous la peau ». En mode rediffusion elle aussi, elle affiche 2.23 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes (pda 13.1%).

Et c’est France 5 qui complète le podium avec son magazine « Des trains pas comme les autres ». Toujours présenté par Philippe Gougler, les deux numéros de la soirée ont convaincu 1,25 million de passionnés (pda 7.2%).

Pour France 2 c’est toujours la soupe à la grimace avec « La course des champions ». Ce nouveau numéro n’a ému que 1.24 million de personnes (pda 7.2%).

Pour M6 « c’est la Bérézina ». Sa série « Les copains d’abord » n’y arrive décidément pas. Hier soir elle a carrément touché le fond avec seulement 1 million de téléspectateurs soit 5.9% de l’ensemble du public.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés