Audiences TV prime 1er août 2020 : « Magellan » leader devant « Fort Boyard »

Audiences TV prime 1er août 2020. Les Français ont encore prouvé hier soir leur attachement aux rediffusions. En ce premier jour du mois d’Août, ils ont placé le commissaire « Magellan » en tête des audiences de la première partie de soirée avec un épisode en rediffusion.



Ainsi l’épisode « Rose sanglante » a pu compter sur 3.10 millions de fidèles soit 18.5% du public présent devant son poste de télévision.

En seconde position on retrouve « Fort Boyard ». L’équipe du jour – elle était composée d’Hugo Clément, Gérémy Credeville, Ariane Massenet, Florent Peyre, et Alexandra Rosenfeld – a réuni 2.82 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 18.1%. Notez une place de leader auprès du public jeune et féminin avec notamment 24.5% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

TF1 se contente de la 3ème place avec son jeu « Qui veut gagner des millions ?». Animé par Camille Combal, il n’a rassemblé que 2.01 millions de personnes soit à peine 12.2% des téléspectateurs. C’est tout de même particulièrement faible.



Sur M6 le cinéma le samedi soir ça ne marche toujours pas. Hier soir « Brice de Nice » n’a amusé que 1.24 million de Français soit 7.5% des téléspectateurs.

Nouveau beau succès pour France 5 et son magazine « Echappées belles ». Hier soir il a fait rêver et voyager 1.07 million de personnes (pda 6.4%)