« Qui veut gagner des millions ? » du 1er Août 2020 : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

« Qui veut gagner des millions ? » du 1er Août 2020. Ce soir on joue sur TF1. Camille Combal nous donne rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour un numéro inédit de son jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».



Comédiens, humoristes, animateurs, tout tenteront de remporter le maximum de gains au profit d’associations caritatives dont les actions sont en lien avec la crise sanitaire actuelle.

« Qui veut gagner des millions ? » du 1er Août 2020 : les invités de Camille Combal

Et ce soir Camille Combal aura pour invités : Julie de Bona, Gérard Jugnot, Samuel Le Bihan, Guy Lecluyse, Mathieu Madénian et Patrick Sébastien



L’enjeu est de taille pour chacun. Tous réunis et plus que jamais solidaires, parviendront-ils à allier concentration et culture générale pour décrocher un maximum d’argent pour les associations : Institut Curie, Le Rire Médecin, Fondation pour la Recherche Médicale, Autisme Info Service et Magie à l’Hôpital ?

Des règles adaptées

Pour l’occasion, les règles du jeu ont été adaptées aux circonstances exceptionnelles. Si une célébrité est en difficulté, elle peut bénéficier de l’avis d’un téléspectateur. « L’avis du public » devenant « l’appel à la maison ».

Vidéo

Comme toujours on termine avec quelques images de votre émission de ce soir…

Ce soir dans « Qui veut gagner des millions ? », de la culture générale mais surtout du rire, le meilleur cocktail pour se divertir, en ce moment, en famille… !

Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1.

