Audiences 26 juin 2025 : « Tandem » leader devant « HPI », carton pour le prime de Secret Story

Publicité





Audiences 26 juin 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Tandem », qui a convaincu 2,59 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.





C’est devant TF1 avec une rediffusion de la série « HPI », qui a captivé 2,32 millions de téléspectateurs pour 14% de pda.







Publicité





Audiences 26 juin 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec son nouveau jeu inédit « J’en connais un rayon », qui a rassemblé 1,86 million de téléspectateurs pour 11% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a réuni 1,47 million de téléspectateurs pour 9,4% pda.



Publicité





Sur TFX, le prime de Secret Story est au plus haut avec 662.000 téléspectateurs pour 3,9% de pda. Le programme gagne plus de 200.000 téléspectateurs en une semaine et place la chaîne 5ème des audiences.

Source chiffres audiences : Médiamétrie