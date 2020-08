« Chacun sa vie » avec Johnny Hallyday et Jean Dujardin : ce soir sur France 2

5 ( 5 )



« Chacun sa vie » avec Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Éric Dupond-Moretti ou bien encore Julie Ferrier…. c’est le film proposé par France 2 ce soir dès 21h05. Rendez-vous sur la chaîne mais aussi sur France.TV et sa fonction direct pour voir le film en streaming vidéo. Pas de replay comme pour tout film de cinéma.



« Chacun sa vie » : histoire, résumé, synopsis

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins.

Le saviez-vous ?

– « Chacun sa vie » est le dernier film dans lequel Johnny Hallyday a joué

– C’est en assistant à une plaidoirie d’Éric Dupond-Moretti que Claude Lelouch a eu l’idée de réaliser ce film



– Pour ce film Béatrice Dalle a reçu le Swann d’or de la meilleure actrice

Casting

Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Béatrice Dalle, Nadia Farès, Jean Dujardin, Christophe Lambert, Antoine Duléry, Thomas Levet, Marianne Denicourt, Raphaël Mezrahi, Rufus, Chantal Ladesou, Kendji Girac, Jean-Marie Bigard…

« Chacun sa vie » : la bande-annonce officielle (vidéo)

Découvrez la bande-annonce officielle de votre film…

