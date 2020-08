« Candice Renoir » saison 8 : retour des inédits dès le 28 août 2020 sur France 2

4.4 ( 9 )



« Candice Renoir » saison 8. Souvenez-vous. Le 1er mai dernier France 2 interrompait la diffusion de la saison 8 de « Candice Renoir » au grand dam des fidèles de la série. La bonne nouvelle c’est que France 2 annonce le retour des inédits à compter du vendredi 28 août.



À suivre dès 21h05 sur France 2 et bien sûr sur France.TV pour voir l’épisode en avant-première, replay ou streaming vidéo.

L’occasion de retrouver les aventures de notre commandant de police aux méthodes peu conventionnelles…

« Candice Renoir » saison 8 : à propos

Souvenirs, souvenirs… Cette nouvelle saison est celle de la mémoire, oubliée, enfouie, défaillante, mais toujours vive. Les secrets bien gardés, le syndrome post-traumatique, la valeur sentimentale des objets, la prescription, le passé qui nous rattrape seront autant de thèmes déclinés aussi bien dans les intrigues que dans la vie amoureuse de Candice. A la sortie de son opération du cerveau, Antoine n’est plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Entre Candice et lui, les compteurs sont remis à zéro, retour à la case départ ! Comment Candice va-t-elle s’y prendre pour sauver leur amour ? Et jusqu’où ira-t-elle pour le protéger ? La saison 8 s’adressera aussi à la mémoire du spectateur qui, à cette occasion, pourra revoir nos héros tout au début de leur histoire et constater que si les enfants de Candice ont bien grandi, ils font toujours tourner leur mère en bourrique.



Rappel des 4 premiers épisodes

Frappé d’une amnésie très partielle, Antoine a tout oublié de Candice, leurs enquêtes communes comme leur histoire d’amour. Pour Candice, c’est un choc qu’il lui faut apprendre à surmonter. Prête à tout pour raviver sa mémoire, elle l’aide à reprendre son poste de commissaire espérant que ses méthodes d’enquêtes si particulières lui provoquent un déclic. Mais le retour d’un copain d’adolescence dans la vie d’Antoine perturbe ses plans et marque le début des ennuis. C’est alors qu’un nouveau venu dans le groupe, mal à l’aise avec la personnalité de sa patronne, envoie une lettre à son syndicat pour signaler ce qui lui paraît être une faute de Candice : aurait-elle placé délibérément une pièce à conviction lors d’une perquisition ?

« Candice Renoir » revient pour la suite de la saison 8 inédite. Soyez au rendez-vous dès le 28 août sur France 2.

