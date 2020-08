« Cauchemar en cuisine » du 31 août 2020 : ce soir sur M6, direction Antibes (inédit)

4.9 ( 11 )



« Cauchemar en cuisine » du 31 août 2020. Ce soir sur M6 rendez-vous avec « Cauchemar en cuisine » avec le chef Philippe Etchebest. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou, selon votre choix, en replay et/ou en streaming vidéo sur 6Play pour découvrir un épisode inédit.



Et ce soir direction direction la magnifique ville d’Antibes…

« Cauchemar en cuisine » du 31 août 2020 : votre émission de ce soir

C’est à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que Romain et Thomas, deux amis d’enfance, ont demandé au Chef Philippe Etchebest d’intervenir pour les aider à sauver leur restaurant. Ces deux jeunes trentenaires sont les gérants d’une brasserie située en plein centre-ville et, malgré un emplacement idéal, ils sont criblés de dettes et n’ont plus que quelques mois devant eux. La situation est d’autant plus grave que les deux jeunes hommes sont pourtant très expérimentés : Romain a même été chef d’un restaurant étoilé pendant plusieurs années.

Pour la première fois dans « Cauchemar en Cuisine », Philippe Etchebest va donc devoir venir en aide à des cuisiniers qui ont fait leurs armes dans la haute gastronomie mais qui pourtant enchaînent les problèmes : paille de fer dans les assiettes, service déplorable, mauvaise gestion des stocks : leur situation aujourd’hui laisse grandement à désirer.

Pour leur venir en aide, le chef va devoir relever ce nouveau défi complètement inédit.



Juste après, deux autres numéros :

22:55 – Cauchemar en cuisine : Tarbes

00:40 – Cauchemar en cuisine : Saint-Astier

