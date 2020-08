Demain nous appartient en avance : Laura et Christelle se retrouvent (résumé + vidéo épisode 726 DNA du 7 août 2020)

4.9 ( 10 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 726 du vendredi 7 août 2020 – Laura et Christelle vont se retrouver ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après la greffe et le coma de Christelle, mère et fille se retrouvent…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 726

Christelle vient tout juste de sortir du coma après la difficile intervention qu’elle vient de vivre. Passée à un rien de la mort, Christelle peut enfin revoir Laura pour la première fois depuis l’opération. L’occasion pour la mère et la fille de discuter sur ce qu’il vient de se passer et plus globalement sur la place qu’occupera Laura au sein de la famille Moreno. Christelle souhaite d’ailleurs que Laura emménage chez eux. Laura est-elle enfin prête à s’habituer définitivement à sa nouvelle famille et leur mode de fonctionnement ?

De son côté, Betty en veut à Laura d’avoir mis sa mère en danger. Sylvain tente d’apaiser les tensions entre les deux jeunes filles. Karim demande de l’aide à Martin pour essayer de protéger Chemsa. Alex et Renaud organisent une dégustation au Spoon qui n’est pas au goût de Marianne. Alors que les préparatifs continuent, Renaud appréhende la réaction de Marianne.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 726 du 7 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

