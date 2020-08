« Les Enfants de la Musique » du 7 août : ce soir sur France 3, ils fêtent l’été (artistes et invités)

4.4 ( 9 )



« Les Enfants de la Musique » du 7 août 2020. Ce soir « Les Enfants de la musique » fêtent l’été. Bruno Guillon nous donne rendez-vous pour un nouveau prime exceptionnel qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Et, au piano, André Manoukian continue de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes ! Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et bien sûr sur France.TV pour le replay, la vidéo et le streaming.



« Les Enfants de la Musique » du 7 août : présentation

Dans ce nouveau numéro des « Enfants de la Musique fêtent l’été », les téléspectateurs sont invités à chanter, danser et jouer avec les plus grands tubes des années 60 aux années 80. Une soirée qui sent bon le sable chaud en compagnie de Bruno Guillon et pour l’accompagner, André Manoukian qui, derrière son piano, est toujours prêt à raconter des anecdotes musicales étonnantes

Autour d’un orchestre live, de nombreuses stars d’hier et d’aujourd’hui se rencontrent autour de leurs succès. Les invités s’affrontent lors de quizz musicaux, de karaokés, de blind-test, ou encore sur la désormais fameuse bataille de playback.

Artistes et invités

Salvatore Adamo, Enrico Macias, Michèle Torr, Dave, Pascal Danel, Patrick Hernandez, Herbert Leonard, Frédéric François, Marc Lavoine, Jean-Baptiste Guégan, Roch Voisine, Le Grand Orchestre du Splendid, Bibie, Julie Pietri, Rika Zarai, Zouk Machine… et bien d’autres…



Ce soir sur France 3 , mais aussi dès maintenant sur France.TV, revivez les meilleurs moments des Enfants de la Musique. Une soirée pleine de bonne humeur et de chansons !

