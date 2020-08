Demain nous appartient en avance : Victor passe à l’action (résumé + vidéo épisode 737 DNA du 24 août 2020)

4.9 ( 16 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 737 du lundi 24 août 2020 – Victor est inquiet pour Lou ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et il décide de passer à l’action en payant quelqu’un pour tuer Chemsa !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 737

Victor s’inquiète pour la santé mentale de Lou, il redoute qu’elle fasse une bêtise… il décide de prendre les devants et prend contact avec un tueur à gages pour qu’il tue Chemsa ! Ce dernier s’inquiète de la présence policière autour de la jeune femme et demande plus d’argent à Victor, qui refuse…

Pendant ce temps là, bien que l’idée lui glace le sang, Chemsa accepte de rendre un service à Karim. Et Chloé panique : elle est prise de contractions et Alex est parti à Toulon en oubliant son téléphone. Ulysse, quant à lui, voudrait faire découvrir l’une de ses passions à Amanda : l’Urbex.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 737 du 24 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés