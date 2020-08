Demain nous appartient spoiler : Nina va-t-elle mourir ? (VIDEO)

4.9 ( 10 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Karim et Lou sont en pleine tourmente cette semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, la petite Nina a été enlevée et leurs ravisseurs ne semblent reculer devant rien… De quoi terrifier ses parents !



Et dans quelques jours, Lou va avoir très peur en recevant un courrier des ravisseurs… Nina va-t-elle mourir ?



Ce matin, Lou reçoit une enveloppe. Dans cette enveloppe, un message clair et inquiétant : « Nous ne reculerons devant rien ». Et pour preuve, à l’intérieur de l’enveloppe, une mèche de cheveux et une barrette de la petite fille. Timothée essaie de rassurer Lou : pour lui, c’est un signe que Nina est encore vivante et son père doit très vite payer la rançon demandée par les ravisseurs !

