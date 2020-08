La série « Magnum » déprogrammée ce 19 Août 2020 : TF1 va diffuser Lyon/Bayern de Munich en direct

4.9 ( 8 )



Attention déprogrammation. La série « Magnum » ne sera pas diffusée comme prévu ce mercredi 19 Août 2020 alors que 3 épisodes inédits de la saison 2 étaient programmés.



La série « Magnum » déprogrammée et remplacée par…

Pourquoi une telle décision ? Que va proposer TF1 à la place ? Et bien, actualité oblige, la chaîne bouleverse sa grille, et diffusera en exclusivité en clair la demi-finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Bayern de Munich.

Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur TF1 et sur MYTF1 dès 21 heures. Et elle nous sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.



Vous faites quoi mercredi soir 🤔 🔥 LYON – BAYERN, à suivre en exclusivité en clair sur @TF1 ⚽ Rendez-vous le 19 août à 21h00 pour la demi-finale de la @ChampionsLeague de l'@UEFAcom_fr 🎙️Commentée par @BixeLizarazu et @gregmargotton pic.twitter.com/g3UyHUNNj6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 17, 2020

Amateurs de ballon rond, soyez au rendez-vous ce mercredi 19 Août 2020 dès 21 heures sur TF1.

