« Fort Boyard » du 15 Août 2020 : l’équipe et les invités de ce soir…

« Fort Boyard » du 15 août 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 6ème numéro de cette 31ème saison. Une saison couronnée de succès puisqu’elle rencontre un vif succès d’audience chaque samedi soir.



« Fort Boyard » du 15 Août 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe de ce soir nous retrouverons : Les Bodins, Alex Goude, Laurent Maistret, Tiga.

L’Equipe jouera pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.



Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pour vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées)

Son action vise à :

• Maintenir le lien avec la famille, le milieu scolaire et la vie sociale et culturelle

• Améliorer l’accueil à l’hôpital et le confort des patients

• Prendre en charge les adolescents en souffrance

• Soutenir ceux qui aident. Elle permet l’ouverture de maisons de répit et de maisons des aidants pour tous ceux qui prennent soin régulièrement d’un proche dépendant. Face à la crise du Covid19, le 16 mars 2020, la Fondation a mis en place un Fonds d’aide d’urgence pour permettre de répondre très rapidement aux besoins des hôpitaux et des EHPAD.

Site internet : https://www.fondationhopitaux.fr

Extrait vidéo

Petit extrait vidéo de l’émission de ce soir…

Et juste après…

Dès 23h35 c’et « Fort Boyard, toujours plus fort » qui prend le relais. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d’épreuves inédites, les candidats tenteront également d’augmenter les gains pour leur association. Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !

Un nouveau succès d’audience ?

Le succès est toujours au rendez-vous au fil des semaines. La semaine dernière par exemple 2.82 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 18.3% du public présent devant son poste de télévision. Le programme a même signé son 3ème score historique auprès des femmes de 15 à 49 ans responsables des achats avec 27.4% de pda.

Toujours un gros carton sur les jeunes avec 33.1% de PdA auprès des 15-24 ans et surtout 54.4% auprès des 4-10 ans

3e score historique en Frda, merveilleux bravo à nos participants menés par @VianneyMusique et aux équipes d’@Alpfr @olivierminne @Willy_Rovelli https://t.co/sLiOzOq8bY — Alexia Laroche Joub (@ALJ) August 9, 2020

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort … « Fort Boyard » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

