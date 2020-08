Ce soir sur TF1 « Le grand concert de l’été » : les invités de Nikos Aliagas (liste des artistes)

5 ( 4 )



Annonces





« Le grand concert de l’été » c’est ce soir à la télé sur TF1. En ce samedi 15 Août 2020, rendez-vous dès 21h05 sur MYTF1 ou en replay sur MYTF1 pou une compilation des meilleurs titres enregistrés aux Arènes de Nimes.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Durant ce grand show se succèderont tous les artistes qui ont marqué ces dernières années et qui interpréteront leurs plus grands titres et succès en solo ou en duo..

« Le grand concert de l’été » : les invités de Nikos

L’occasion de retrouver les artistes suivants :

Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream.



Annonces





Vidéo

Pour vous mettre dans l’ambiance, retrouvez un extrait vidéo de votre soirée… Gimms et Vianney sur « Si je vous aime »…

« Le grand concert de l’été » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés