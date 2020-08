« Fort Boyard » du 29 Août 2020 : l’équipe et les invités de ce soir

4.5 ( 8 )

« Fort Boyard » du 29 août 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 8ème numéro de cette 31ème saison. Une saison couronnée de succès puisqu’elle rencontre un vif succès d’audience chaque samedi soir malgré une concurrence de plus en plus difficile.



« Fort Boyard » du 29 Août 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe de ce soir nous retrouverons Alice Deto, Camille Lacourt, Enora Malagré, Moussa Niangane, Yoann Riou

L’Equipe jouera pour l’Association RoseUP qui accompagne, informe et défend le droit des femmes touchées par le cancer pendant et après le cancer. Ses Missions :



• Informer : Apporter à toutes les femmes une information de qualité gratuite avec le Rose magazine

• Accompagner : les aider à trouver des solutions pour faire face aux conséquences de la maladie sur leur vie quotidienne dans toutes ses dimensions, tant privée que sociale, et à se sentir moins seules dans cette longue traversée.

• Défendre les droits : Agir auprès des pouvoirs publics pour défendre les droits de ces femmes à conserver toute leur place dans la société.

Site internet : https://www.rose-up.fr

« Fort Boyard » du 29 Août 2020 : extrait vidéo

Petit extrait vidéo de l’émission de ce soir… Et comme vous allez le voir sur ces images c’est Yoann Riou qui a été choisi pour réaliser l’aventure du « Turbo Basket » soutenu par Énora Malagré et Moussa Niangane…

Et juste après…

Dès 23h35 c’et « Fort Boyard, toujours plus fort » qui prend le relais. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d’épreuves inédites, les candidats tenteront également d’augmenter les gains pour leur association. Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !

Audience : les fidèles sont toujours là

Même si la concurrence est de plus en plus difficile en cette rentrée télé, le succès ne se dément pas. La semaine dernière 2 558 000 de fidèles ont répondu à l’appel avec un très large succès auprès du public jeune notamment les enfants et les jeunes ados.

#AUDIENCES #FortBoyard Leader sur les cibles "Jeunes"

📌 2 558 000 Téléspectateurs auprès des 4+ 🥇42,3% auprès des 4/10 ans

🥇 46,5% auprès des 4/14 ans. RDV samedi 29 Août à 21h05 sur @France2tv pour retrouver @olivierminne pic.twitter.com/sdA46pKmqb — ALPfr (@Alpfr) August 23, 2020

