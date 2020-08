4.4 ( 7 )



Ce soir dans « The Voice Kids »… En ce samedi 29 août 2020, second prime de la nouvelle saison de la version enfants du plus célèbre télé-crochet de France. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et comme en toujours en streaming replay sur la page dédiée de MYTF1.



Dans ce second prime de l’aventure, des talents exceptionnels comme toujours, beaucoup d’émotion, le retour des blagues de Patrick Fiori, un petit cours de danse pour les coachs et la suite du bizutage de Kendji Girac Et oui être le petit nouveau n’a pas que des avantages….

Ce soir dans « The Voice Kids » : le bouleversant Ilan (vidéo)

Et parmi les jeunes talents qui vont mettre tout le monde d’accord, nous retrouverons le jeune Ilan. Sur « Les Feux d’artifice » de Calogero, il va bouleverser nos 4 coachs, à savoir Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Kendji Girac.

Avec cette chanson bouleversante, chantée lors de la commémoration des attentats de Nice en 2016, Ilan a voulu rendre hommage à sa ville : Nice. Et comme vous allez le voir sur ces images, il va y avoir beaucoup d’émotion avant, pendant et après sa prestation…



Mais ce soir dans « The Voice Kids » Ilan ne sera pas le seul talent à vous scotcher. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour les replays, les extraits et les bonus vidéo de l’émission.

