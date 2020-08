Kev Adams « Le GALA » : c’est ce soir sur France 2 (liste des invités)

5 ( 4 )



Kev Adams « Le GALA » est un show prestigieux imaginé par l’humoriste et comédien français à l’occasion des 30 ans du Montreux Comedy Festival. Un gala axé autour de l’anniversaire avec une succession de sketchs et d’happenings. En toile de fond, la thématique de l’écologie qui aura son point d’orgue en final de gala avec une chanson engagée interprétée par Kev Adams et ses invités…



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV

Les invités de Kev Adams

Mais quels sont les amis invités de Kev Adams ? En voici la liste…



Elie Semoun

Eric Antoine

Les Bodin’s

Michael Gregorio

Caroline Vigneaux

Tom Villa

Elodie Poux

Jérémy Demay

Mehdi Bousaidan

Stan Wawrinka

Kev Adams « Le GALA » : vidéo

Voici un petit extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir avec le champion de tennis Stan Wawrinka…

À propos du Montreux Comedy Festival

Chaque année, le Montreux Comedy Festival rassemble en exclusivité sur une seule et même scène les meilleurs humoristes francophones du moment pour des shows exceptionnels et inédits, des galas multi-artistes originaux mélangeant les styles, les influences et les générations. A ce titre, le festival met en avant les « nouveaux patrons de l’humour » de manière à proposer des spectacles surprenants et différents.

