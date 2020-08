Un si grand soleil : Eve retrouve Eliott, Lucille revoit Damien, ce qui vous attend jeudi 13 août (épisode n°457 en avance)

4 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan de la série « Un si grand soleil » et vous avez hâte de découvrir la suite ? Alors on peut déjà vous dire que dans l’épisode 457 du jeudi 13 août, Eve va retrouver son fils, Eliott, avec un grand soulagement !



Eliott explique à sa mère que s’il est libre, c’est grâce à l’intervention de Justine.



Mais Eve est mal à l’aise avec l’idée d’être redevable envers Justine et décline son invitation à dîner… Déjà de l’eau dans le gaz entre les deux femmes ?

De son côté, Emmy vient voir Eliott et lui annonce qu’elle part tourner la page à Paris. Elle ne lui en veut pas mais c’est terminé entre eux et elle lui conseille de consulter un psy. Eliott s’effondre après son départ…



Quant à Lucille, elle revoit elle aussi Damien ! Ludo est inquiet de cette relation et avec Johanna, ils décident de jouer le entremetteurs… Ils vont lui présenter Gauthier, un avocat lui aussi fan de jeux vidéos ! Johanna appelle Lucille pour l’inviter à dîner le lendemain, elle finit par accepter…

Rendez-vous jeudi 13 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

