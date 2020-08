« Koh-Lanta : les 4 terres » du 28 Août 2020 : qui est le premier éliminé ? (vidéos)

4.9 ( 9 )



Annonces





« Koh-Lanta les 4 terres » du 28 août 2020 : épisode 1. Ce soir TF1 lançait la toute nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Baptisée « Koh-Lanta, les 4 terres » sa particularité est d’opposer 4 équipes représentant 4 régions de France, enfin de grandes régions…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Vous êtes encore en vacances ? Vous êtes sur la route du retour ? Vous avez préféré une autre chaîne ? Voici ce qu’il faut retenir de cette première émission…

« Koh-Lanta les 4 terres » du 28 Août 2020

Denis Brogniart a commencé par présenter les 4 équipes déjà constituées, et ce à la surprise générale des candidats aventuriers. 4 équipes représentants 4 grandes régions de France.

Les 4 équipes

– La région Nord porte la couleur violette et regroupe Fabrice, Lola, Marie-France, Samuel, Angélique & Adrien



Annonces





– La région Sud porte la couleur bleue et regroupe Sébastien, Carole, Alix, Ava, Aubin & Mathieu

– La région Grand Est porte la couleur verte et regroupe Hadja, Bertrand-Kamal, Alexandra, Loïc, Joaquina & Laurent

– La région Ouest porte la couleur orange et regroupe Jody, Diane, Brice, François, Estelle & Dorian

La première épreuve de confort

Et déjà la première épreuve de confort : une course poursuite en deux étapes mais avec une corde de 50 kilos à porter. Objectif : ne surtout pas perdre. L’équipe qui arrivera dernière ira sur l’îlot de l’exil, un îlot qui porte bien son nom…

Les équipes de l’Ouest et du Sud se distinguent et accèdent à la finale. L’équipe de l’Est est condamnée à se rendre sur l’îlot de l’exil.

Et la victoire revient à la région Ouest, les oranges. Ils avaient le choix entre deux récompenses : un kit de terre comprenant scie, marteau, fil de fer, un piège, corde, etc…; un kit de pêche comprenant un fusil harpon, un filet, des hameçons, des palmes, etc…

Et l’équipe de l’Ouest a opté pour le kit de pêche. Le kit de terre revient aux aventuriers du Sud.

"On est des battants, on est des guerriers !"

Découvrez les aventuriers de la tribu de l'Ouest :

👉 https://t.co/bZtDxVg88h

📆 RDV dès vendredi à 21:05 pour la nouvelle saison de #KohLanta : Les 4 Terres ! 💥 pic.twitter.com/iEHP1BeSZ8 — TF1 (@TF1) August 25, 2020

Après cette épreuve, et si vous avez tout suivi, les aventuriers de l’Ouest, du Sud et du Nord ont été invités à rejoindre leur campement avec en cadeau 300 grammes de riz. De très beaux campements quasi paradisiaques. Très vite, et à peine arrivées sur leur campement, les équipes de l’Ouest et du Nord trouvent l’eau. L’équipe du Sud, grâce à son kit de terre, se dote d’une cabane mais aussi du feu.

Ceux de l’Est eux ont été envoyés sur l’îlot de l’exil pour y passer la nuit, un îlot austère sur lequel il n’y a pas grand chose. Des conditions rudes et difficiles avant la première épreuve d’immunité. Et déjà une candidate est malade et souffre d’un gros mal de gorge : il s’agit d’Alexandra qui a perdu sa voix et dit avoir pris froid. Et cela suscite déjà des critiques de la part des membres de son propre clan, notamment de la part Hadja qui n’hésite pas à la traiter de « boulet ».

#KohLanta Tribu de l'Est : Alexandra 🟢

🦸‍♀️ « Je rêve de devenir une super-héroïne pour mes filles »

Découvrez les autres aventuriers de la tribu de l'Est ICI 👉 https://t.co/NkJr2UgE93

📆 RDV à partir du 28/08, 21H sur TF1 ! pic.twitter.com/sNZyYdGsr7 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 20, 2020

« Koh-Lanta les 4 terres » : première épreuve d’immunité

Et la première épreuve d’immunité consiste en un parcours qui se déroule en relais. Le temps étant limité, cela complique pas mal les choses. Des obstacles à franchir, des ponts à construire, une porte à libérer de ses cordes pour pouvoir l’ouvrir, un filet dont il faut se défaire, une malle à ouvrir….

Et c’est l’équipe de l’Est (les Verts, ndrl) qui prend sa revanche en remportant l’épreuve. L’équipe du Sud arrive en seconde position; l’Ouest en troisième.

Mais pour le Nord c’est la défaite. Les violets ont rendez-vous avec le conseil et vont devoir désigner celui ou celle qui quittera déjà l’aventure.

"Dans le nord en général, on a cette réputation de bosser beaucoup" 💪

Découvrez les autres aventuriers de la tribu du Nord ICI 👉 https://t.co/dYHAmtxKLK

📆 RDV dès vendredi à 21:05 pour la nouvelle saison de Koh Lanta : Les 4 Terres ! 💥 pic.twitter.com/zP8Nnp6GV5 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 27, 2020

Qui de Fabrice, Lola, Marie-France, Samuel, Angélique ou Adrien va déjà quitter l’aventure ?

« Koh-Lanta les 4 terres » du 28 Août 2020 : et le premier éliminé est…

Du côté des aventuriers du Nord, Adrien tente de mettre en place une stratégie et de se mettre dans la poche Lola et Angélique. Dans un premier temps il se montre plus réticent avec Marie-France car il est estime qu’elle a un plus fort caractère. Mais au final il entame des discussions avec tout le monde espérant pouvoir être l’élément central afin de peser sur toutes les décisions de ses équipiers. Seul Samuel se tient à l’écart des discussions.

Et après une nuit de pluies diluviennes pour nos 4 équipes, le verdict est tombé. Et le premier éliminé de « Koh-Lanta les 4 terres » est…. Marie-France.

#KohLanta Tribu du Nord : Marie-France 🟣

⚡ « C'est la vie de groupe qui risque de poser problème »

Découvrez les autres aventuriers de la tribu du Nord ICI 👉 https://t.co/9xHiei6G1h

📆 RDV à partir du 28/08, 21H sur @TF1 ! pic.twitter.com/mvjXFgkQRE — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 23, 2020

« Koh-Lanta les 4 terres » revient vendredi prochain dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1…

L’équipe du Nord aura t-elle soif de revanche ? Quelle équipe perdra l’un de ses membres ? Réponse vendredi prochain pour l’épisode n°2 de « Koh-Lanta les 4 terres ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés