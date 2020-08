« Aux yeux de tous » avec Nicole Kidman et Julia Roberts : 5 choses à savoir sur le film diffusé par TF1 ce soir

5 ( 2 )

« Aux yeux de tous » est un film de Billy Ray sorti en 2015. Porté par Nicole Kidman et Julia Roberts, il est au programme télé de votre soirée de ce dimanche 9 Août 2020. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 depuis tous vos appareils connectés.



Annonces



Annonces



Annonces





À leurs côtés également Chiwetel Ejiofor et Dean Norr.

« Aux yeux de tous » : histoire, résumé, synopsis

En pleine enquête sur les risques d’attentats aux Etats-Unis, après ceux du 11 septembre 2001, une enquêtrice du FBI, Jessica Cobb, découvre avec horreur que sa fille unique Jess, encore adolescente, a été violée et tuée. Malgré des soupçons portés sur un indicateur de la police, le criminel n’est malheureusement pas retrouvé. Treize ans plus tard, l’un des policiers, Ray Kasten, obsédé par ce crime odieux, revient et demande la réouverture de l’enquête.

5 choses à savoir sur votre film

– il s’agit de l’adaptation du roman argentin « ‘Dans ses yeux » (La pregunta de sus ojos) d’Eduardo Sacheri



Annonces





– Ce roman a déjà été adapté au cinéma par Juan José Campanella. Un film qui a reçu l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2010.

– « Aux yeux de tous », un simple remake ? Pas forcément. De nombreuses modifications ont été opérées dans le scénario

– Julia Roberts a perdu sa mère durant le tournage

– C’est Julia Roberts en personne qui a choisi de donner la réplique à Nicole Kidman

« Aux yeux de tous » : la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés