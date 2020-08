Un si grand soleil : Dylan met Emmy en danger, Elisabeth s’excuse, ce qui vous attend lundi 10 août (épisode n°454 en avance)

4.6 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et la semaine a été riche en rebondissements dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Alors si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend au prochain épisode, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 454 du lundi 10 août, Dylan va mettre Emmy en grand danger !



En effet, alors qu’il est toujours retenu par Thierry, Dylan se fait torturer et finit par parler…



Il révèle à Thierry que le beau-père d’Emmy n’est autre que le commissaire Clément Becker ! Et alors que Clément interroge encore Portel, Thierry veut se débarrasser du problème…

De son côté, Gérald Soriano prévient Eliott de la disparition de Dylan et le supplie de faire quelque chose. Mais Eliott est occupé avec Emmy, qui est à l’aéroport et prête à prendre l’avion pour quitter Montpellier. Il l’appelle et elle lui demande de la rejoindre…



Sur place, Eliott dit toute la vérité à Emmy. Mais il a été suivi par Thierry, qui pointe une arme sur Emmy ! Eliott se jette devant elle pour la protéger !

Hugues relance Elisabeth dans le hall de son hôtel mais elle lui assure que c’est fini. Guilhem lui fait une proposition d’argent pour qu’il s’en aille et sorte de la vie d’Elisabeth… Hugues promet d’y réfléchir alors que de son côté, Elisabeth présente ses excuses à Manon. Mais Hugues ne compte pas en rester là et prépare soigneusement une arme…

Rendez-vous lundi 10 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

